Ucraina. Attacco russo al centro di Kharkiv: colpito un grattacielo, almeno 17 i feriti

Un attacco aereo russo contro edifici residenziali nel centro di Kharkiv il, in Ucraina, ha colpito un grattacielo residenziale, ferendo almeno 17 persone, tra cui due bambini

Lo denuncia il capo dell’amministrazione statale regionale di Kharkiv Oleg Sinegubov e il sindaco della città Igor Terekhov, come riporta Ukrainska Pravda. “Il nemico ha lanciato diversi attacchi, anche contro edifici residenziali nella parte centrale di Kharkiv. E’ stato colpito un grattacielo nel centro della città”. Non è ancora chiaro che tipo di arma sia stata utilizzata nell’attacco, ma è atterrata al 10° piano del condominio di 12 piani. Ihor Terekhov, il sindaco della città, su Telegram ha detto che i soccorritori stavano cercando i feriti. Una persona è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni, ha aggiunto il governatore regionale Oleh Syniehubov.

Un incendio è scoppiato in un altro sito e almeno dieci garage sono stati colpiti, ha aggiunto il governatore Syniehubov. Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, e la regione circostante sono da tempo bersaglio degli attacchi russi, ma negli ultimi mesi i colpi sono diventati più intensi, colpendo infrastrutture civili ed energetiche.