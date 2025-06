Ucraina. Attacco russo con missili e droni su Kharkiv: colpita azienda militare

L’esercito russo ha lanciato nella notte un attacco con missili e droni kamikaze su Kharkiv, nell’Ucraina orientale: colpita la zona industriale

Lo hanno reso noto il sindaco della città, Igor Terekhov, e il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleg Synegubov, come riporta Rbc-Ucraina. “Si sentono diverse esplosioni a Kharkiv. La città è sotto attacco da parte di droni nemici. Fate attenzione”, ha affermato Terekhov, aggiungendo che missili hanno colpito un’azienda nel distretto di Novabavarsky.

Sinegubov ha segnalato anche una potente esplosione in città. “Le informazioni sono in fase di verifica. Al momento non abbiamo ricevuto alcuna informazione su eventuali vittime. La minaccia persiste. Restate nei rifugi fino alla fine dell’allarme”, ha detto.

Su Telegram circolano video del massiccio attacco russo a Kharkiv che mostrano gli incendi e la distruzione provocata dai missili e droni che hanno colpito le zone industriali della città.

Redazione Fatti & Avvenimenti

