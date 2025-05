Ucraina. Attacco russo missilistico su Sumy: colpite aziende di produzione militare

Attacco missilistico russo contro un sito industriale nella regione di Sumy, al confine settentrionale dell’Ucraina di fronte alla regione russa di Kursk

Lo rende noto Reuters. In un attacco missilistico russo contro un sito industriale vicino alla città di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina tre persone sono morte, ha dichiarato il governatore regionale Oleh Hryhorov su Facebook. In un filmato pubblicato martedì 14 maggio dal Servizio di Emergenza Statale ucraino nella regione di Sumy, si vede il personale di emergenza spegnere gli incendi e rimuovere i detriti sul posto dopo l’attacco.

Le vittime avevano 36, 29 e 41 anni. “Uno degli uomini è morto sul colpo. Un altro, in condizioni critiche, non è riuscito a raggiungere l’ospedale. La terza vittima è morta in una struttura medica”.

La regione di Sumy, si trova al confine settentrionale dell’Ucraina, utilizzato dalle truppe ucraine come via d’ingresso per la disastrosa invasione della regione russa di Kursk, per cui è diventata bersaglio di ripetuti attacchi russi. Pubblicità Pubblicità