Ucraina. Attacco russo nella notte, colpita Kiev. Truppe avanzano verso Pokrovsky: drone kamikaze si schianta sulle truppe ucraine – Video

Le trattative per un cessate il fuoco sono ancora nella fase embrionale e Mosca, non fidandosi, continua ad attaccare. Anche questo notte la capitale tra gli obiettivi

Nella regione di Kiev durante l’attacco di droni russi di questa notte, un dipendente della compagnia ferroviaria statale di 60 anni è morte. Lo riferisce l’amministrazione militare locale citata dai media ucraini. L’attacco è stato condotto con numerosi droni che hanno preso di mira la regione della capitale ucraina nelle prime ore di oggi, riferiscono le autorità locali. Colpita anche sulla stessa Kiev, dove si registra un incendio in una proprietà privata.

Le truppe russe continua la loro avanzata verso Pokrovsky, città che rimane uno degli obiettivi primari per conquistare tutta la regione del Donetsk. In uno di questi attacchi un drone kamikaze russo ha centrato le forze armate ucraine.

Un video ha ripreso l’istante dell’impatto del drone con la deflagrazione sull’obiettivo: “Gli operatori di droni FPV della brigata Black Bars hanno distrutto un veicolo da combattimento della fanteria nemica Bradley con un doppio attacco in direzione Pokrovsky. L’equipaggiamento nemico è stato attaccato quasi simultaneamente da due lati, non lasciando scampo all’equipaggio delle Forze Armate ucraine”. Il video in bianco e nero è stato diffuso sui social di Mosca.