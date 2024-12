Ucraina. Attacco russo nella notte su molte regioni con un missile e 113 droni molti di quali “velivoli-esca”

Nuovo attacco russo nella notte, lanciati su molte regioni dell’Ucraina un missile S-400 e 113 droni kamikaze Shahed tra cui anche velivoli-esca lanciati per fare sprecare munizioni all’antiaerea di Kiev

Lo scrivono i media online ucraini, che citano il bollettino dell’aeronautica militare ucraina. Le regioni colpite dai droni russi sono state quelle di Poltava, Sumy, Kharkiv, Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Donetsk, Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia. Secondo l’aeronautica ucraina molti dei droni lanciati dai russi erano in realtà dei “simulatori”, cioè velivoli-esca, senza esplosivo del costo di poche centinaia di dollari, il cui scopo è di mettere in allarme l’antiaerea ucraina che per abbatterli è costretta a sparare costosissimi missili dei quali ne dspsone pochi. Inoltre non è chiaro se il numero di questi “simulatori” faccia parte del conteggio totale dei 113.

Il raid russo sulla città di Zaporizhzhia, secondo il governatore dell’omonima oblast, Ivan Fedorov, ha centrato un edificio residenziale di 9 piani, causando almeno quattro feriti, fra cui un bambino di 12 anni. Sempre questa notte a Kharkiv, un attacco con un missile S-400, lanciato dalla zona occupata della regione di Donetsk, in Donbass verso la regione di Poltava, ha colpito un edificio residenziale ferendo diverse persone.