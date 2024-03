Ucraina. Attacco russo su Kryvyj Rih, il bilancio provvisorio è di 4 morti e 44 feriti

È di almeno quattro morti e 44 feriti il bilancio dell’incendio scoppiato dopo l’attacco sferrato dalle forze russe contro due edifici situati nella città di Kryvyj Rih, nella provincia di Dnipropetrovsk

Lo ha riferito il presidente del Consiglio di difesa locale, Oleksandr Vilkul, specificando che “Purtroppo, il numero delle vittime dell’attacco nemico contro la nostra città è salito a quattro. Una donna di 47 anni è morta durante la notte per le ferite riportate”,Nell’attacco sono rimaste ferite 44 persone, tra cui 12 bambini. Undici adulti e 9 minori sono stati ricoverati in ospedale, sei verserebbero in gravi condizioni. L’attacco di questa mattina nella città natale di Zelensky, potrebbe essere la risposta di Mosca alle incursioni di ieri dei terroristi ucraini in territorio russo.