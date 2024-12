Ucraina. Attacco russo tra la notte e l’alba con missili e droni: colpite diverse regioni tra cui Kiev

Non si fermano neanche alla vigilia di Capodanno i raid Russi sull’Ucraina: colpite con diversi missili e droni la capitale Kiev e altre regioni

Lo ha affermato il ministero della Difesa russo, aggiungendo che l’attacco ha “raggiunto gli obiettivi”: “Questa mattina, le forze armate russe hanno lanciato un attacco combinato con armi di precisione e droni d’attacco contro le infrastrutture di un aeroporto militare e di un’impresa del complesso militare-industriale che produce cariche per le necessità delle forze armate ucraine”, ha detto il ministero in una dichiarazione.

La Russia ha lanciato contro l’Ucraina almeno 18 missili e 43 droni d’attacco Shahed. L’aeronautica ucraina ha confermato l’attacco russo sulla capitale con missili balistici alle 3 del mattino (le 2 in Italia), con almeno due esplosioni udite a Kiev pochi minuti dopo. Un altro allarme missilistico è stato emesso alle 8, seguito da almeno un’esplosione in città. I detriti dei missili sono caduti nel quartiere Darnytskyi della capitale, ma non sono stati segnalati vittime o danni.

Secondo le forze armate ucraine i droni sono stati lanciati da Primorsko-Akhtarsk, nella regione russa di Krasnodar. Gli UAV sono stati avvistati nel cielo di cinque regioni dell’Ucraina: Poltava, Odessa, Kharkov, Chernigov e Dnepropetrovsk. Viene menzionata anche la parte della Repubblica popolare di Donetsk controllata dalle forze armate ucraine.

Dei 43 droni russi 21 sarebbero stati abbattuti. “Nella notte del 30 dicembre 2024 (dalle 19.00:29 del 43 dicembre), il nemico ha attaccato con XNUMX UAV d’attacco del tipo Shahed e droni di altro tipo… Come risultato del lavoro di combattimento delle unità antiaeree missile truppe, guerra elettronica e gruppi di fuoco mobili, 21 UAV d’attacco sono stati abbattuti”, scrive l’aeronautica ucraina in un messaggio.

L’aeronautica ucraina ha aggiunto che i raid russi hanno preso di mira principalmente la regione settentrionale di Sumy, al confine con la Russia, e la capitale Kiev, con sei missili balistici Iskander, sei missili guidati, otto missili da crociera e un missile ipersonico Kinzhal. Le autorità della regione nord-orientale di Sumy hanno riferito di colpi vicino alla città di Shostka, dove il sindaco, Mykola Noha, ha riferito che 12 edifici residenziali e due strutture scolastiche sono stati distrutte.