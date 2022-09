Ucraina, Biden Teme che  Putin usi armi nucleari: “Non usarle, non farlo, non farlo, il corso della guerra cambierebbe” 

“Non usare armi nucleari, non farlo, non farlo, non farlo, cambierebbe il corso della guerra come mai nessuna altra cosa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale”. E’ la risposta che Joe Biden ha dato al giornalista di ’60 minutes’, che gli ha chiesto quale sarebbero le conseguenze se Putin in Ucraina facesse uso di armi nucleari.

Biden nell’intervista che sarà trasmessa domenica e di cui la Cbs ha dato delle anticipazioni, ha risposto: “Pensa che glielo direi se sapessi esattamente quali sarebbero? Ovviamente non lo dirò ma le risposte sarebbero consequenziali”. il presidente americano infine ha aggiunto: ” i russi diventerebbero sempre più dei paria nel mondo e a seconda della portata di quello che hanno fatto si determinerebbe la risposta da dare”.