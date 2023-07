Ucraina. Bombardamenti russi nella notte: allarme antiaereo a Kiev e nell’oblast di Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson e Kharkiv

Anche questa notte a Kiev è scattato l ‘allarme antiaereo e in diverse regioni dell’Ucraina. Le sirene sono risuonate negli oblast di Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson e Kharkiv

Lo riportano i media locali, secondo le quali le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico sulla regione di Kharkiv, come riferisce il capo dell’amministrazione statale regionale di Kharkiv Oleg Synegubov nel suo canale Telegram, mentre il sindaco di Kharkiv Igor Terekhov ha spiegato che la città è di nuovo sotto tiro: “Si sono sentiti due voli. Prima hanno colpito locali non residenziali. C’è stato un incendio. Al momento non ci sono informazioni su eventuali vittime”. “Gli occupanti stanno colpendo. Attenzione ai residenti della città di Kharkiv e della regione, rimanete nei rifugi”, ha scritto Synegubov dopo la mezzanotte locale.

Missili russi su edifici civili a Kryvyi Rih: almeno un morto e dieci feriti

Una persona è morta e altre 10 sono rimaste ferite nell’attacco russo di questa mattina contro la Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nella regione di Dnipropetrovsk: lo rende noto su Teleghram il ministro degli Interni ucraino, Ihory Klymenko, come riporta Rbc-Ucraina. La città, ha precisato, è stata colpita da due missili. Uno si è abbattuto su un edificio di quattro piani di un istituto scolastico. Il secondo ha distrutto due piani di un edificio residenziale ed è scoppiato un incendio. Probabilmente ci sono persone sotto le macerie.

Bombardamenti russi sul Kherson, dove cinque civili sono rimasti feriti nei bombardamenti russi di ieri 30 luglio nella regione di Kherson, nell’Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin. Mentre nell’attacco di questa notte a Kharkiv un missile russo ha colpito un magazzino e una persona è rimasta ferita. Lo ha reso noto il portavoce del procuratore regionale.