Ucraina. Bombardata diga vicino a Kherson, scambio di accuse tra Kiev e Mosca che dice: “strategica per l’acqua in Crimea”

La centrale idroelettrica Nova Khakovka in Ucraina, è stata bombardata e tra Kiev e Mosca è iniziato lo scambio di accuse reciproche

La diga di Nova Khakovka in Ucraina, controllata dai russi, secondo l’emittente statale ucraina Suspilne, che cita la società statale Ukrhydroene, è completamente distrutta “a seguito dell’esplosione della sala macchine dall’interno” e non è riparabile. L’operatore gestisce numerose centrali idroelettriche lungo i fiumi Dnipro e Dniester.

Secondo il capo della locale amministrazione filorussa, Vladimir Leontiev, citato dall’agenzia Ria Novosti, al contrario, è stata danneggiata, ma è riparabile. Alcuni meccanismi sono stati danneggiati e c’è stato un innalzamento di 2,5 metri del livello dell’acqua nel bacino, ma la diga stessa “non è stata distrutta” e “non ci sarà una catastrofe”, ha precisato Vladimir Leontyev, che ha anche aggiunto che potrebbe rendersi necessaria l’evacuazione di circa trecento case a valle, nelle località di Korsunki e Dnepryan.

Ma le divergenze sono soprattutto su chi è stato a bombardarla. Per il presidente ucraino Zelensky è opera di: “Terroristi russi. La distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka conferma per il mondo intero che devono essere scacciati da ogni angolo della terra ucraina. A loro non dovrebbe essere lasciato un solo metro, perché usano ogni metro per il terrore. Solo la vittoria dell’Ucraina restituirà la sicurezza. E questa vittoria arriverà. I terroristi non potranno fermare l’Ucraina con acqua, missili o altro. Tutti i servizi funzionano. Ho convocato il Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale. Si prega di diffondere solo informazioni ufficiali e verificate”. Zelensky ha anche postato un video della diga distrutta su Twitter.

Totalmente opposta la lettura del disastro da parte di Mosca: “Diga colpita da lanciarazzi ucraini”, scrivono i media russi: “oggi un bombardamento ucraino, ha danneggiato un impianto strategico per il rifornimento di acqua alla Crimea, ma le forniture idriche alla penisola russa non dovrebbero essere interrotte”.

Mosca accusa apertamente Kiev di aver attaccato la diga di Kakhovka a Kherson, nel sud dell’Ucraina. In particolare, le agenzie di stampa governative Tass e Ria Novosti scrivono che per colpire la diga è stato usato un lanciarazzi multiplo del tipo Olkha in dotazione delle forze armate ucraine. Questo lanciarazzi usa munizioni guidate ed è stato sviluppato nel 2010 in Ucraina a partire dal sistema sovietico Smerch. È entrato in servizio a partire dal 2018, e nel 2022 è stato impiegato durante l’invasione russa dell’Ucraina.

Purtroppo tra le accuse reciproche i problemi restano alla popolazione: “Fino a 80 insediamenti rischiano di essere inondati”, afferma su Telegram il premier ucraino Denys Shmyhal.aggiungendo: “Siamo impegnati nell’evacuazione dei residenti delle aree inondate”.