Ucraina. Bombe termobariche russe distruggono un centro di soldati ucraini nella regione di Kharkov – Video

Le forze armate russe hanno distrutto in un centro di assembramento di soldati ucraini nella regione di Kharkov utilizzando munizioni termobariche

Lo afferma il Ministero della Difesa russo che pubblica un video dell’attacco. “I soldati del gruppo delle forze del Nord russe hanno distrutto il personale militare ucraino in un rifugio nella regione di Kharkov,” riporta una nota il ministero della Difesa russo.

“Durante le attività di ricognizione <…> nell’area dell’insediamento di Volchansk, in un rifugio è stato scoperto un ammasso di personale delle forze armate ucraine <…> In base al calcolo del pesante sistema di lanciafiamme del Diversi gruppi di truppe e il personale dei militanti ucraini sono stati distrutti”, ha riferito il dipartimento, aggiungendo che sono stati sparati “colpi di precisione con munizioni termobariche sulla posizione del nemico utilizzando mezzi di controllo oggettivo”.

Le armi termobariche, note anche come bombe a vuoto o bomba aerosol, sono composte quasi al 100% da combustibile esplosivo. Sono costituite da un contenitore di carburante con due cariche esplosive separate. Possono essere sganciate dagli aerei o lanciate come razzi. Al momento dell’impatto, la prima carica rompe il contenitore che libera il combustibile rilasciando una sorte di nube esplosiva che riesce facilmente a diffondersi e penetrare luoghi non sigillati. A quel punto la seconda carica la fa esplodere trasformando la nube in una massa infuocata che si nutre di tutto l’ossigeno circostante. Questi ordigni sono molto più potenti e distruttivi di quelli convenzionali.