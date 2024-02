Ucraina. Capo esercito Kiev Zaluzhny si dimette e arriva Syrsky. Cremlino: “A noi non cambia nulla”

Le polemiche dimissioni di Valery Zaluzhny – che pare abbia ambizioni presidenziali – in rotta con il presidente Zelensky saranno però seguite dal riconoscimento del titolo di Eroe d’Ucraina da parte della stessa presidenza di Kiev

Dopo mesi di tribolazioni, voci e illazioni si è effettivamente dimesso il capo delle forze armate di Kiev, Valery Zaluzhny: al suo posto Oleksandr Syrsky. Le dimissioni di Zaluzhny sono il terremoto che tutti si aspettavano: pare che il generale, che verrà anche insignito del titolo di eroe – stando a un ordine esecutivo pubblicato sul sito web della presidenza ucraina -, abbia forti ambizioni politiche e presidenziali e che nei mesi scorsi sia entrato fortamente in contrasto con la leadership di Zelensky, quest’ultima, pare poco gradita anche dal sindaco di Kiev e da altri esponenti politici ucraini.

La figura del dimissionario Zaluzhny non è però comepletamente in ascesa: la stampa ucraina, soprattuto quella maggiormente pro-governativa lo ha essenzialmente incolpato del fallimento della controffensiva estiva contro le forze russe. Tanto che le sue dimissioni, datata ieri 8 febbraio, erano già state date per certe il 29 gennaio scorso. Adesso tutti sono in attesa di capire quali saranno i futuri passi dell’ex capo dell’esercito ucraino.

Al posto di Zaluzhny è subentrato Oleksandr Syrsky che al suo primo commento pubblico dall’assunzione del pesante incarico ha dichiarato che “solo cambiamenti e miglioramenti continui dei mezzi e dei metodi di guerra ci permetteranno di avere successo” contro le forze russe. La narrazione pare dunque ancora quella di una ormai del tutto improbabile vittoria ucraina che possa ristabilire i famosi confini del 1991, probabilmente nella speranza che gli aiuti militari occidentali possano continuare ad arrivare ed anzi aumentare, anche quest’ultima ipotesi, assai improbabile.

Dal canto suo il Cremlino ha commentato la vicenda per voce di Dmitry Peskov che citato dalla Tass afferma: “Non pensiamo che questi cambimenti possano mutare il corso dell’operazione speciale. Continuerà fino a quando gli obiettivi non saranno raggiunti”, ha poi concluso il portavoce di Putin.