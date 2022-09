Ucraina. Carri armati russi indistruttibili: Il missile lo colpisce in pieno ma non lo scalfisce

I militari di Kiev hanno scoperto che i carri armati russi sono indistruttibili nonostante lo centrino in pieno con un missile: il tank non si scalfisce

Un video dimostra che i carri armati russi utilizzati nel territorio del Donbass per contrastare l’offensiva ucraina sono indistruttibili, infatti, come si vede nella clip, nonostante un missile lo colpisca ucraino in pieno, non riesce neanche a scalfirlo. Il missile in effetti esplode violentemente, con schegge che volano ovunque, ma il tank russo non sembra subire danni e si allontana in retromarcia.

Il tank in questione non è neanche il nuovo T90, tra i più nuovi ed avanzati tecnologicamente, ma è un T-72 modificato con una sorta di aratro frontale per eliminare le mine. Oltre alla corazza d’acciaio, all’esterno ci sono “protezioni reattive” progettate proprio per fermare i missili: si tratta di pannelli esplosivi, che l’impatto dell’ordigno fa scoppiare verso l’esterno, impedendo al missile di penetrare nel carro.