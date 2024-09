Ucraina. Centinaia di bombe russe Kab su Zaporizhzhia e Kherson: morti e decine di feriti

La Russia controlla parte del territorio sia nelle regioni di Kherson che di Zaporizhia. Le truppe russe nella notte hanno attaccato le due regioni ucraine e per la prima volta su Zaporizhzhia hanno lanciato le devastanti bombe guidate Kab

Lo ha scritto su Telegram il governatore di Zaporizhia Ivan Fedorov, secondo cui nei sette attacchi aerei russi di questa notte sulla città e il distretto circostante, una persona è morta e 23 sono rimaste ferite. Quattro dei feriti sono donne che sono stati ricoverati in ospedale. Il governatore e la polizia hanno pubblicato immagini di blocchi di appartamenti con balconi e finestre distrutti e auto danneggiate. Fedorov ha precisato che 13 grattacieli sono stati danneggiati, così come istituti scolastici e case private. Centrato anche un condominio, dove si contano 9 civili feriti fra cui un bimbo.

Il governatore Fedorov ha ptrcisato che la Russia ha condotto di 363 attacchi aerei e terrestri in 12 insediamenti della regione in un solo giorno. Gruppi di monitoraggio hanno riferito che una bomba aerea guidata è stata utilizzata per la prima volta in un attacco sulla città. Le bombe Kab sono ordigni altamente distruttivi di era sovietica e già utilizzati nella guerra siriana.

L’aeronautica militare ucraina ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto tre droni d’attacco Shahed durante la notte e hanno impedito a un altro drone e a due missili da crociera di raggiungere i loro obiettivi.

Le autorità ucraine hanno riferito della morte di quattro persone a causa degli attacchi sferrati nelle ultime ore dall’esercito russo contro le regioni di Donetsk e Kherson, nell’est del Paese e parzialmente occupate da Mosca.

Nella regione di Kherson una donna di 61 anni è stata uccisa e sette persone ferite in bombardamenti e attacchi aerei russi che hanno colpito edifici residenziali. Il bilancio è stato comunicato dal governatore Oleksandr Prokudin.

Il governatore del Donetsk, Vadim Filashkin, ha scritto su Facebook che tre persone sono morte e altre dieci sono rimaste ferite negli attacchi russi di ieri contro diversi obiettivi nelle zone della regione controllate da Kiev. Ugualmente, il governatore del Kherson, Oleksander Prokudin, ha precisato che almeno una persona è morta e altre sette sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore a causa dei bombardamenti e degli attacchi di artiglieria che hanno colpito diversi edifici residenziali.

Il ministero della difesa russo ha affermato che le truppe russe hanno colpito due brigate ucraine nella regione di Kharkov, provocando circa 105 vittime nemiche, olte alla distruzione diquattro veicoli a motore, due obici D-20, tre obici D-30 e un supporto di artiglieria semovente Gvozdika.