“L’operatore dell’oleodotto adriatico (JANAF) è pronto come azienda a negoziare con la holding energetica ungherese MOL su questioni di logistica e fornitura di sicurezza energetica nelle mutate condizioni”

Lo ha detto durante una riunione di gabinetto il primo ministro croato Andrej Plenkovic che ha formalmente notificato alla Commissione europea, all’Ungheria e alla Slovacchia la disponibilità a fornire petrolio ai due paesi attraverso l’oleodotto adriatico JANAF controllato dal colosso energetico russo Gazprom Neft. Lo riporta la Tass.

Il Primo Ministro ha sottolineato di aver inviato lettere pertinenti al presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, al primo ministro ungherese Viktor Orban e al primo ministro slovacco Robert Fico.

La lettera è stata inviata mercoledì “nel contesto della decisione ucraina di sospendere il transito del petrolio della compagnia russa Lukoil attraverso il suo territorio”, ha detto Plenkovic. La Croazia e la JANAF sono pronte a fornire alle raffinerie ungheresi e slovacche materie prime per un totale di oltre 14 milioni di tonnellate, ha sottolineato il primo ministro. Si prevede che l’approvvigionamento avverrà tramite il gasdotto che collega il terminal portuale di Omisalj sull’isola di Krk nel mare Adriatico con il territorio dell’Ungheria.

Il 17 luglio l’Ucraina ha bloccato unilateralmente le forniture di petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba con il pretesto delle sanzioni contro il produttore petrolifero russo Lukoil. La Slovacchia e l’Ungheria hanno chiesto l’avvio immediato delle consultazioni con l’Ucraina con la mediazione della Commissione europea. Quest’ultimo finora non ha adottato alcuna misura in merito a questa situazione.

La Commissione Europea ha rifiutato di tenere consultazioni urgenti sulle forniture di petrolio all’Ungheria e alla Slovacchia bloccate da Kiev, ha detto oggi il portavoce della Commissione Balazs Ujvari in un briefing a Bruxelles. La Commissione europea ha confermato di aver concluso in via preliminare che non vi è alcuna minaccia immediata alla sicurezza energetica dell’UE e pertanto non ha ritenuto necessarie consultazioni urgenti, ha affermato il portavoce.