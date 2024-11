“Dal 2 all’8 novembre, le truppe russe hanno sferrato 38 attacchi con droni e armi di precisione colpendo siti militare-industriali dell’Ucraina, impianti energetici utilizzati per i rifornimenti dell’esercito ucraino, infrastrutture degli aeroporti militari, officine di produzione e i luoghi di stoccaggio di droni navali, arsenali, depositi di munizioni e carburante”

Lo ha affermato il ministero della difesa russa in una nota. Gli attacchi hanno preso di mira anche siti di schieramento temporaneo di unità dell’esercito ucraino, formazioni nazionaliste, mercenari stranieri e mezzi corazzati in una stazione di carico ferroviario. Secondo l’ultimo rapporto sull’operazione militare speciale in Ucraina pubblicato dal Ministero della Difesa russo, l’esercito ucraino a scorsa settimana ha perso più di 14.000 soldati negli scontri con le forze russe in tutte le aree del fronte e conquistato sei comunità nella regione del Donbass e in quella di Kharkov.

“Le truppe russe hanno liberarono l’insediamento di Pershotravnevoye nella regione di Kharkov in operazioni ben coordinate e l’insediamento di Antonovka nella Repubblica popolare di Donetsk in operazioni attive. L’esercito continua ad avanzare in profondità nelle difese nemiche e ha liberato gli insediamenti di Kurakhovka, Vishnyovoye e Kremennaya Balka nella Repubblica popolare di Donetsk e l’insediamento di Maksimovka nella Repubblica popolare di Donetsk a seguito di operazioni decisive”, ha affermato il ministero.