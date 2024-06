Ucraina. Continua l’avanzata russa: conquistata Rozdolivka nel Donetsk. Raid sulla regione di Kherson

L’esercito russo ha conquistato ill villaggio di Rozdolivka, nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale

Lo ha rivendicato oggi il Ministero della Difesa russo, secondo cui i soldati russi stanno avanzando contro le truppe di Kiev. In un comunicato, il Ministero ha affermato che le sue truppe hanno “liberato il villaggio di Rozdolivka” situato a circa 20 chilometri a nordest di Bakhmut, città che la Russia ha conquistato l’anno scorso.

Un civile è morto questa mattina durante un bombardamento russo sul villaggio di Odradokamianka, nella regione di Kherson, nell’Ucraina meridionale: lo ha reso noto l’ufficio del procurato reregionale, come riporta Ukrinform. “Il 28 giugno intorno alle 9:00 (le 8:00 in Italia) a Odradokamianka, i soldati dell’esercito russo hanno lanciato esplosivi da un drone su un civile che si trovava nel giardino di una casa privata. È morto sul posto in seguito alle ferite riportate” si legge in un comunicato.

Altre quattro persone sono morte e altre tre, tra cui una bambina di 8 anni, sono rimaste ferite oggi a causa di un bombardamento delle forze russe sul villaggio di Niu-York, nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale. Lo ha reso noto la Procura regionale, come riporta Suspilne.