Ucraina, continua l’avanzata russa, Wagner: “Conquistato villaggio strategico a nord Bakhmut”

Nonostante i proclami di Zelensky l’avanzata russa in Ucraina continua lenta ma inesorabile , i militari della Wagner ieri hanno conquistato il villaggio strategico a nord di Bakhmut

I miliziani russi della Wagner hanno preso “completamente sotto il loro controllo” l’insediamento di Paraskovievka, situato immediatamente a nord di Bakhmut, posto sull’autostrada M-03, l’unica importante via di rifornimento rimasta finora per le truppe ucraine rimaste a difendere la città. Lo ha affermato il capo della milizia privata, Yevgeny Prigozhin, in una dichiarazione diffusa dal suo servizio stampa.