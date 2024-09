L’esercito russo nelle ultime 24 ore, ha conquistato i villaggi di Galitsynovka, Grigorovka, Krasnogorovka e Vodyanoye nella Repubblica popolare di Donetsk

Loha riferito il ministero della Difesa russo in un bollettino quotidiano sull’operazione militare speciale, secondo il quale nell’ultimo giorno “Nelle direzioni di Liptsy e Volchansk, unità del Gruppo tattico Nord hanno sferrato un attacco contro le formazioni della 92a brigata d’assalto aereo, della 36a brigata marina e della 122a e 125a brigata di difesa territoriale dell’Ucraina nelle vicinanze di Malye Prokhody, Grafskoye e Volchanskie Khutora in nella regione di Kharkov. Nei combattimenti l’esercito ucraino ha perso oltre 215 soldati, due veicoli a motore e un obice M777 da 155 mm di fabbricazione statunitense”, ha affermato il ministero in una nota.