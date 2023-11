Ucraina. Continua l’offensiva di Mosca: bombardata Kiev, mentre ci sarebbero crepe tra Zelensky e l’esercito

L’esercito russo e in piena offensiva e tenta di conquistare ulteriore terreno. I bombardamenti con missili e droni sono costanti in quasi tutte le regioni ucraine, mentre pare che ci sarebbero “frizioni” tra il governo e l’esercito sul proseguimento della guerra

Secondo notizie che arrivano da più parti, ormai sarebbe il solo Zelensky ad essere convinto della riuscita della controffensiva, con il generale Zaluzhny che la pensa diversamente, di fatto contrasti tra il potere politico e quello militare.

La vittoria dell’Ucraina, è ormai una ipotesi remota, ma il presidente Zelensky continua a pubblicare post “positivi” con lo scopo di impedire a Mosca di pensare di aver vinto la guerra. Solo che più la Russia, il problema è l’Occidente che appare sia stanco, distratto dalla crisi in Medio Oriente e ormai sul punto di abbandonare l’Ucraina al suo destino. Zelensky quindi vorrebbero convincere l’Occidente che sarebbe un errore drammatico tagliare gli aiuti finanziari e militari mentre Mosca continua ad aumentare sia le truppe inviate al fronte che la produzione e acquisto di missili e munizioni. Tutte belle parole, ma chi deve pagare, cacciando soldi a discapito dei suoi cittadini, soprattutto in prossimità di elezioni, ha bisogno di vedere i fatti che sul campo non ci sono.

La situazione ad oggi.

L’esercito russo ha attaccato Kiev, dove questa mattina sono state udite forti esplosion.. Lo ha reso noto l’amministrazione militare della capitale ucraina, come riporta Rbc-Ucraina. Da parte sua, l’Aeronautica militare ha segnalato che la città potrebbe essere colpita da missili. Sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha lanciato un appello a i residenti: “Restate nei rifugi”. Il sindaco si è rivolto ai residenti della capitale ucraina tramite il suo canale di Telegram dopo che la città è stata colpita questa mattina da missili che hanno provocato due potenti esplosioni. Era da settembre che Kiev non veniva colpita. “Si sono sentite forti esplosioni sulla riva sinistra della capitale. Secondo le informazioni preliminari, le forze antiaeree hanno funzionato contro missili balistici. L’ansia continua. Restate nei rifugi!”, ha detto Klitschko.

L’amministrazione militare della capitale, come riporta Rbc-Ucraina, ha diramato un comunicato: “Le forze di difesa ucraine hanno abbattuto questa mattina un missile da crociera russo lanciato contro Kiev intorno alle ore 8:00 (le 7:00 in Italia), un bersaglio aereo balistico, secondo i dati preliminari del tipo Iskander, è stato lanciato in direzione di Kiev. Il missile non ha raggiunto Kiev, le forze e i mezzi di difesa aerea lo hanno distrutto mentre si avvicinava alla capitale. Non ci sono stati danni o feriti”.

Sempre l’aeronautica militare di Kiev, ha aggiungeto che le forze ucraine hanno abbattuto 19 dei 31 droni Shahed ‘kamikaze’ lanciati dalla Russia durante la notte. La Russia ha lanciato almeno tre missili: un missile aereo guidato Kh-31 lanciato dal Mar Nero, un missile Onyx lanciato dalla Crimea occupata e un missile S-300 lanciato dall’oblast russo di Belgorod”. Sempre secondo quanto riferito, i droni sono stati lanciati dalla direzione di Primorsko-Akhtarsk nel Krasnodar Krai russo, dalla città russa di Kursk e da Capo Chauda nella Crimea occupata. I droni russi hanno preso di mira principalmente le aree di prima linea, ha affermato l’Aeronautica Militare. La difesa aerea è stata attivata nelle regioni di Odessa, Dnipro, Kharkiv, Poltava, Sumy, Kirovohrad e Kiev.

Nella giornata di ieri, le truppe di Mosca hanno condotto un’offensiva nella zona di Avdiivka, nella regione orientale ucraina di Donetsk e i blogger militari russi hanno affermato che i soldati sono entrati nella periferia di Stepovoy, un villaggio a tre chilometri a nord-ovest di Avdiivka, e hanno continuato a combattere in questa zona. Lo scrive sul suo sito l’Istituto per lo studio della guerra (Isw): “Le forze russe hanno condotto operazioni offensive intorno ad Avdiivka il 10 novembre ma non hanno fatto progressi confermati”, afferma il centro studi statunitense.