Ucraina. Corea del Nord conferma invio truppe in Russia: rientra nel trattato di mutua difesa

La Corea del Nord ha confermato per la prima volta di aver inviato truppe in Russia per sostenere la guerra contro l’Ucraina

Lo ha affermato l’agenzia di stampa statale nordcoreana Korean Central News Agency, spiegando che il leader Kim Jong Un, ha deciso di inviare truppe da combattimento in Russia in base al trattato di mutua difesa firmato dai due Paesi, che li obbliga ad intervenire quando uno dei due viene attaccato. Di fatto il trattato tra Russia e Corea del Nord è uguale a quello della Nato, nel quale se uno Stato membro viene attaccato entra in funzione l’Art. 5.

Kim ha affermato che lo schieramento delle truppe aveva lo scopo, che è stato raggiunto, di “annientare e spazzare via gli occupanti neonazisti ucraini e liberare l’area di Kursk in cooperazione con le forze armate russe”.

Funzionari dell'intelligence statunitense, sudcoreana e ucraina hanno affermato che lo scorso autunno la Corea del Nord ha inviato in Russia circa 10.000-12.000 soldati. Ma la Corea del Nord non aveva confermato i movimenti delle sue truppe, cosa che ha fatto ieri, lunedì 27 aprile.