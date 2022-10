Ucraina devastata dai droni. Kuleba all’Iran: stop forniture armi a Mosca

Il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba ha usato parole di fuoco verso il suo omologo iraniano intimandogli di interrompere “immediatamente” la fornitura di armi alla Russia. Questo è il sunto della prima telefonata tra i due funzionari da quando Kiev ha denunciato che Mosca utilizza droni di fabbricazione iraniana. “Oggi ho ricevuto una telefonata dal ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, – ha scritto su Twitter Kuleba – durante la quale ho chiesto all’Iran di interrompere immediatamente il flusso di armi alla Russia utilizzate per uccidere i civili e distruggere le infrastrutture critiche in Ucraina”,

Today, I received a call from Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian, during which I demanded Iran to immediately cease the flow of weapons to Russia used to kill civilians and destroy critical infrastructure in Ukraine.

