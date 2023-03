Ucraina. Distrutto dai russi un deposito di munizioni della difesa territoriale inviate dall’Occidente a Kiev

L’esercito russo ha bombardato e distrutto un deposito di munizioni della difesa territoriale inviate dall’Occidente a Kiev

Il deposito dove erano stipate armi e munizioni che l’Occidente aveva inviato in Ucraina. era stato occultato in un magazzino di un piccolo villaggio di campagna: secondo il servizio stampa del ministero della Difesa di Mosca “apparteneva alla 126ima Brigata di Difesa Territoriale ucraina”. Come si vede nel video, dopo il bombardamento, c’è stata una forte esplosione e l’incendio ha distrutto tutto il materiale bellico contenuto.