Ucraina. Distrutto uno dei 6 F-16 donati dall’Occidente: morto il pilota considerato il migliori che aveva Kiev

Un caccia F-16 ucraino di fabbricazione americana, è stato distrutto durante il massiccio attacco russo di lunedì su tutta l’Ucraina, appena poche settimane dopo l’arrivo: morto il pilota considerato il più esperto

Il Wall Street Journal riporta che, il 26 agosto, uno dei sei caccia F-16 di fabbricazione statunitense, arrivati nel Paese poche settimane fa, è precipitato, probabilmente per un errore del pilota. Secondo le prime dichiarazioni di funzionari statunitensi, l’aereo non sarebbe stato abbattuto dai russi, ma precipitato per un errore del pilota, anche se l’incidente è avvenuto durante un massiccio bombardamento missilistico russo di lunedì su quasi tutta l’Ucraina. Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha affermato che il contatto con l’aereo è stato perso mentre si avvicinava al prossimo obiettivo. Famosi analisti militari e canali Telegram hanno affermato che l’aereo è stato distrutto a terra durante l’attacco missilistico russo di lunedì. L’esercito ucraino ha descritto l’attacco, che ha coinvolto 127 missili e 109 droni d’attacco, come il più grande dai primi giorni della guerra.

Il presidente Volodymyr Zelenskyj ha confermato di avere utilizzato gli aerei per la prima volta in combattimento per abbattere i missili russi durante gli attacchi di questa settimana. Il Pentagono ha chiesto chiarimenti all’aeronautica ucraina sull’accaduto. La quale in un comunicato ha detto che il pilota, Oleksiy Mes, è stato ucciso in combattimento mentre aiutava a respingere l’attacco missilistico di lunedì.

Mes, in codice “Moonfish”, è stato uno dei primi piloti di Kiev ad essere addestrato sull’F-16. Era uno dei piloti ucraini più conosciuti, appariva spesso sui media e visitava Washington per fare pressione sugli Stati Uniti affinché inviassero aerei da combattimento all’Ucraina ed ha incontrato personalmente i legislatori a Capitol Hill, incluso un incontro nel 2022 con l’allora rappresentante. Adam Kinzinger (R., Illinois)

Mes appariva spesso con un altro importante pilota ucraino Andriy Borysovych Pilshchykov, nominativo “Juice”, morto in un incidente di addestramento il 25 agosto 2023. Altri due piloti furono uccisi in quell’incidente, una collisione a mezz’aria.

La notizia che uno dei pochi F-16 ucraini è stato distrutto e che uno dei suoi piloti più famosi è morto, è un duro colpo per Kiev, che aveva invocato i jet per mesi prima che il presidente Biden desse finalmente il via libera paesi europei di trasferire gli aerei.

Kiev punta molto su questi aerei, ma molti degli F-16 sono usati e hanno già decenni di ore di volo, sono vulnerabili ai missili di difesa aerea russi e rappresentano un obiettivo di alto valore per le forze di Mosca.