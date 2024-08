Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l’abbattimento per opera di un missile Patriot di uno dei sei caccia F-16 di fabbricazione statunitense, ha annunciato su Telegram di avere destituito Mykola Oleshchuk dalla carica di comandante dell’Aeronautica militare

L’incidente avvenuto durante il massiccio attacco russo dello scorso lunedì 26 agosto, nel quale ha perso la vita il migliore pilota di Kiev, Oleksiy “Moonfish” Mes. In un primo momento si era parlato di errore dell’esperto pilota, poi, ma la versione era poco credibile, una deputata ucraina ha puntato il dito sull’aeronautica accusando il comandante supremo Mykola Mykolaiovych Oleshchuk, di averlo abbattuto per errore.

“Secondo le mie informazioni, l’F-16 è stato abbattuto dal sistema missilistico antiaereo Patriot, a causa della mancanza di coordinamento tra le unità“, ha detto Maryana Bezuhla, deputata di Kiev spesso sui giornali ucraini per le sue dure critiche ai precedenti e attuali vertici militari. “La guerra è guerra, episodi del genere sono possibili. Ma la cultura della menzogna nel comando aeronautico delle forze armate ucraine, così come in altri quartier generali militari superiori, porta al fatto che il sistema di gestione delle decisioni militari non migliora” ma “si deteriora e addirittura crolla, come sta accadendo nella direzione di Pokrovsk. E nessuno dei generali è stato punito”. Ovviamente l’accusa di Maryana Bezuhla che era stata destituita dalla guida del sottocomitato per la supervisione civile sull’esercito e per questo aveva deciso di abbandonare il partito di Zelensky, “Servitore del Popolo”, è stata ripresa dalle agenzie russe come la Tass.

L’accusato, il comandante dell’Aeronautica tentò di difendersi: “Scopriremo le cause dell’incidente aereo. Nessuno sta nascondendo nulla o ha intenzione di farlo! Il comando supremo ha ricevuto un rapporto tempestivo sul disastro. Anche i partner statunitensi, che hanno già aderito alle indagini, hanno ricevuto un rapporto provvisorio”, ha detto Oleschuk, assicurando che le indagini in corso avrebbero chiarito le cause dell’incidente eche le informazioni su tali incidenti non possono essere rilasciate immediatamente al pubblico poiché l’Ucraina è in guerra. Le scuse non sono bastate e per Mykola Mykolaiovych Oleshchuk è arrivata la destituzione.

Intanto il Wall Street Journal ha analizzato l’utilizzo degli F-16 americani tanto desiderati da Kiev, ritenendoli meno decisivi e incisivi nella guerra contro la Russia di quanto potrebbero essere sulla carta. Spesso di seconda mano (con decine di anni di volo alle spalle), gli F-16 sono guidati da piloti ucraini che avranno sì una grande esperienza nel condurre jet di fabbricazione sovietica, ma che per pilotare un caccia americano hanno dovuto frequentare un corso di addestramento accelerato e concentrato. Un funzionario americano citato a condizione di anonimato ha sottolineato al Wall Street Journal inoltre come il curriculum di addestramento per gli F-16 dati agli ucraini “non è standard’’. Ovvero, è concentrato su missioni specifiche e su condizioni che potrebbero incontrare in combattimento. “Molto francamente, il rischio è davvero grande”, ha dichiarato il funzionario.