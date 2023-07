Ucraina: dopo un mese e mezzo di controffensiva non si vedono risultati per Kiev che continua a perdere uomini e mezzi

Dopo un mese e mezzo dall’inizio della controffensiva a detta di moltissimi analisti internazionali, l’Ucraina ha pochissime possibilità di vittoria

Distruzione del terzo carro armato sloveno M-55S dell’esercito ucraino da parte degli artiglieri della XX Armata sul tratto Svatovo-Kremenna. Il carro armato è stato distrutto da una munizione guidata, presumibilmente un Krasnopol modernizzato.

A fronte di perdite enormi sia di uomini che mezzi, i guadagni territoriali sono irrisori e temporanei, un giorno si avanza di un chilometro, e l’altro lo riperde. I successi dell’anno scorso a Kharkiv e a Kherson, oggi sembrano irripetibili e questo perché l’esercito russo ha fatto tesoro degli errori iniziali e si è rafforzato. I soldati di Zelensky per districarsi fra le mine e le maglie delle difese nemiche, sono stati costretti a mandare avanti le fanterie con i blindati, che però senza il supporto aereo risultano bersagli facili per i droni kamikaze, i lanciarazzi e sopratutto gli elicotteri d’attacco russi.

L’unico modo per tentate di avanzare è a piedi, ma questa soluzione ha tanti inconvenienti, in primis il tempo, che non gioca a favore di Kiev. È evidente che a piedi si fanno metri e non chilometri, anche se nella prima guerra mondiale l’espediente funzionò, ma per gli ucraini che hanno perso in questi due anni i sottufficiali e i quadri più esperti, che dettavano gli ordini alle truppe, variandoli rapidamente a seconda dell’andamento delle battaglie, questo tipo di combattimento non porta risultati.

Le offensive meccanizzate su vasta scala, uniche capaci di rotture decisive, mancano di esperienza e i Leopard 2 e i Bradley occidentali, impiegati massicciamente solo nell’area di Rabotino, presso Zaporizhzhia, si trovano davanti per la prima volta i T-14 russi, carri russi di nuova generazione che per tecnologia sembrano alieni. La sfida è ardua, anche perché i corsi sui tank tedeschi, fatti agli ucraini, sono stati troppo veloci. Gli equipaggi sono quindi in parte inesperti, poco amalgamati e messi in fretta e furia su mezzi totalmente diversi ai modelli sovietici che hanno sempre usato.

Quello che oggi appare evidente, è che gli ucraini forse non erano pronti alla controffensiva, ma sono stati costretti ad affrettare i tempi per dimostrare agli occidentali, che si stanno dissanguando in armi e soldi, che grazie all’impiego delle loro armi potevano portare risultati immediati.

A tutto ciò si aggiunge che più le battaglie vanno avanti e più vengono meno armai e uomini, discorso che vale anche per i russi, che però possono contare su migliaia di militari ancora disponibili e depositi di armi infiniti ereditati dall’ex URSS oltre che un’industria bellica preparata alla guerra.

Per gli analisti ottimisti, i russi prevalgano per volume di fuoco disponibile almeno il doppio, per i pessimisti il quadruplo. Kiev per fare male al nemico si affida agli attentati, come sta facendo in Crimea, ma riesce ad attenere piccoli risultati perché le contromisure russe in fatto di guerra elettronica e difesa aerea sono molto efficaci ed inoltre scatenano la reazione di Mosca che è sempre violenta. A Kiev inoltre manca di sistematicità per far implodere il cervello che regola le armate nemiche, dai centri di comando alla logistica, dai vettori ai cannoni.

Agli ucraini inoltre mancano le munizioni: i proiettili standard dei cannoni occidentali sono quasi finiti. Lo si desume dall’ultimo pacchetto di aiuti statunitensi, inviato un paio di giorni fa, dove per la prima volta da oltre un anno non vi sono incluse forniture di pezzi da 155 mm, e questo perché gli americani, come ammesso dal segretario di Stato americano, Antony Blinken, “Nato-Ue stanno esaurendo le scorte di munizioni e per non rischiare di fare rimanere l’Ucraina senza armi difensive, abbiamo inviato le bombe a grappolo”. Gli alleati dunque dopo aver raschiato il fondo del barile, hanno deciso di optare per le orribili bombe a grappolo, ormai in uso nella controffensiva, ma forse sufficienti solo per il 2024 e che comunque non possono cambiare l’esito dei combattimenti.

La controffensiva senza i caccia a copertura dei soldati non può avere successo e Mikailo Podolyak ne ha chiesti almeno 80, insieme ad altri 300 tank. John Kirby ha promesso che invierà gli F-16 per fine 2023, ma bisogna capire in che misura, stiamo parlando di mezzi costosissimi ai quali i russi potrebbero far fare la fine dei leopard. Come se non bastasse, i cannoni d’artiglieria ucraini non sparano più di 2-3mila colpi al giorno. Non fanno abbastanza male, nonostante le rimostranze del generale russo Popov, che ha pagato con il licenziamento il suo parlare franco.

Alla fine vincerà chi avrà più soldati, ma sopratutto più preparati, da mettere in campo e informazioni migliori sugli obiettivi nemici. Il vantaggio ucraino iniziale si è piano piano assottigliato in entrambi i settori. I russi hanno colmato il divario numerico nei soldati e nell’intelligence e sfornano missili e droni a iosa. L’unica via d’uscita di qualsiasi guerra è negoziare una pace accettabile per entrambi.