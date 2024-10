Ucraina. Dopo Vuhledar cade anche Toretsk: truppe russe sono entrate in città. Raid anche sul porto di Odessa

Nella notte il porto di Odessa colpito con missili balistici, mentre le truppe russe continuano ad avanzare velocemente e sono entrate nella periferia della città di prima linea di Toretsk, nel Donetsk

Lo ha comunicato l’esercito ucraino, come riportato da Reuters. A meno di una settimana dalla caduta della vicina città bastione di Vuhledar, le truppe russe hanno conquistato l’importante città di Toretsk. “La situazione è instabile, i combattimenti si svolgono letteralmente a ogni ingresso della città”, ha detto Anastasiia Bobovnikova, portavoce del Gruppo Tattico Operativ. “I russi sono entrati nelle periferie orientali della città”. La caduta di Toretsk potrebbe significare un punto di svolta nella regione. Situata in cima a una collina, secondo gli analisti militari ucraini, permetterebbe a Mosca di ostacolare le principali rotte logistiche che collegano la retroguardia operativa delle forze di Kiev nell’area con la zona di combattimento,

Per l’Ucraina, Toretsk è una città di prima linea da ormai 10 anni, in quanto vicina ai territori ucraini conquistati dai separatisti sostenuti dalla Russia nel 2014. Da allora è diventata un bastione delle fortificazioni di Kiev. Per Mosca, la conquista della città, conosciuta fino al 2016 con il nome sovietico di Dzerzhinsk, dal nome di Felix Dzerzhinsky, il fondatore della polizia segreta sovietica, è un balzo per conquistare la regione del Donbass. Secondo gli analisti militari ucraini, la caduta della collina di Toretsk permetterebbe a Mosca di ostacolare le principali vie logistiche che collegano le retrovie operative delle forze di Kiev nell’area con la zona di combattimento, compresa l’importante strada Pokrovsk-Kostyantynivka. Di fatto con questa mossa l’esercito di Kiev si troverà ad avere enormi difficoltà nei rifornimenti e presumibilmente dovrà ritirarsi verso posizione meno esposte al fuoco russo, come accaduto con la caduta di Vuhledar.

Nel mirino di Mosca c’è anche il porto di Odessa . L’esercito di Mosca infatti stanotte l’ha attaccato con missili balistici. Lo ha annunciato il capo dell’amministrazione militare regionale di Odessa, Oleg Kiper, aggiungendo chE “l’obiettivo erano le infrastrutture portuali”. Un ucraino di 60 anni, impiegato di un’impresa privata di movimentazione merci compagnia, è morto. Altri cinque cittadini stranieri sono rimasti feriti. Di fatto si tratta del secondo attacco contro una nave civile nel porto di Odessa, nel sud dell’Ucraina, negli ultimi giorni.