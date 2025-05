Ucraina. Droni russi nella notte su Odessa, Kharkiv e Sumy: colpite diverse infrastrutture andate a fuoco. Ci sono morti e feriti – Video

Altro massiccio attacco russo con droni su Kharkiv, a fuoco, come mostra il video, più il grande mercato cittadino a Barabashovo provocando almeno 11 feriti

Lo riportano i media di ucraini citando il governatore locale Oleg Sinegubov. Una serie di esplosioni ò stata udita alle prime ore del mattino a Kharkiv, in Ucraina, e un incendio è scoppiato in uno dei suoi quartieri durante un massiccio attacco di droni russi. Lo fa sapere il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov su Telegram, citato da Ukrinform.

“Il nemico ha effettuato un attacco con un drone Shahed nella zona centrale e densamente popolata della città. A seguito dell’attacco con i droni, una casa è in fiamme”, ha scritto Terekhov su Telegram. Le segnalazioni di vittime sono in fase di verifica, ha aggiunto il sindaco. Poco dopo Terekhov ha segnalato un altro attacco. “È stato registrato un altro attacco in città, sembra nel distretto industriale”, ha osservato su Telegram. E ancora un altro, questa volta nel distretto di Kholodnohirsky.

“Il massiccio attacco dei droni nemici alla città è ancora in corso: molti altri droni si stanno avvicinando”, ha osservato Terekhov. Secondo Ukrinform i russi hanno attaccato nella notte anche la regione di Odessa con droni Shahed, danneggiando diverse infrastrutture e uccidendo una persona.

Le truppe russe hanno lanciato decine di droni anche nell’Oblast’ di Odessa, che ha causato una vittima e danni alle infrastrutture locali. Lo ha riferito il governatore della regione Oleh Kiper, citato dai media ucraini.

Nella notte si è verificato un attacco su Odessa da parte di droni russi. Lo ha reso noto su telegram il governatore locale Oleh Kiper. “Numerose infrastrutture civili sono state danneggiate. In alcune zone sono scoppiati incendi, che i nostri soccorritori stanno rapidamente spegnendo. In una delle abitazioni colpite è stato trovato il corpo di una persona deceduta”, ha spiegato.

I raid russi non hanno risparmiato la regione ucraina di Sumy, dove tre civili morti e altri sette rimasti feriti. È questo il bilancio delle vittime degli attacchi russi di ieri sulla regione ucraina orientale di Sumy, secondo le autorità locali citate dai media di Kiev.

