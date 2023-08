Ucraina. Droni russi su Kiev e Odessa: colpite le infrastrutture portuali e industriali

Nuovo attacco di droni esplosivi nella notte, nel mirino dei russi la capitale Kiev e le infrastrutture portuali nell’oblast di Odessa, nel sud dell’Ucraina

Questa notte i sistemi di difesa aerea sono entrati in azione contro droni russi di fabbricazione iraniana a Kiev e nella circostante regione della capitale ucraina, così come nell’oblast meridionale di Odessa. Lo rendono noto i media locali, aggiungendo che l’allarme antiaereo è scattato anche nelle regioni di Vinnytsia, Zhytomyr e Chernihiv.

Il governatore regionale Oleh Kiper su Telegram ha scritto che “Droni russi hanno colpito il porto e le strutture di stoccaggio del grano nel sud della regione costiera di Odessa, ed alcuni di essi sono andati a fuoco”. Non ci sono state segnalazioni di vittime.

“A causa dell’attacco sono scoppiati incendi nelle strutture portuali e nelle infrastrutture industriali della zona e un ascensore è stato danneggiato”, ha scritto Kiper su Telegram. Al momento non vengono segnalati feriti.

“L’obiettivo evidente del nemico erano le infrastrutture portuali e industriali della regione. Le forze di difesa aerea hanno lavorato instancabilmente per quasi tre ore”, ha spiegato il governatore. Le forze russe hanno ripetutamente colpito i porti ucraini del Mar Nero nelle ultime settimane, in particolare a Odessa, da dove il grano ucraino veniva precedentemente esportato nel resto del mondo. Questi bombardamenti sono iniziati dopo che la Russia il 17 luglio ha messo fine a un accordo, sotto l’egida dell’Onu e della Turchia, che aveva consentito l’esportazione di 33 milioni di tonnellate di cereali ucraini, nonostante l’invasione russa”.

“Da allora – aggiunge Kiper su Telegram – i piccoli porti fluviali sul Danubio, Reni e Izmail, nella regione di Odessa al confine con la Romania, sono diventati la principale via d’uscita per i prodotti agricoli ucraini. Ma anche questi porti sono diventati obiettivi: il 24 luglio quello di Reni è stato attaccato dalla Russia usando i droni”.

Anche Kiev nella notte è stata sotto attacco dei droni delle forze russe. Ad annunciarlo sono fonti dell’amministrazione militare della città, annunciando che una decina 10 droni kamikaze sono stati abbattuti. “Gruppi di droni sono entrati a Kiev contemporaneamente da diverse direzioni. Tuttavia, tutti i bersagli aerei – più di 10 veicoli aerei senza pilota (UAV) – sono stati rilevati e distrutti in tempo dalle forze e dai mezzi di difesa aerea”, ha affermato Sergiy Popko, capo dell’amministrazione militare della città di Kiev, aggiungendo che per l’attacco sono stati usati droni Shahed di fabbricazione iraniana.

D anni sono registrati nel quartiere di Solomyan su un edificio non residenziale e nel quartiere Sviatoshynskyi. Lo ha affermato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, spiegando – secondo quanto riporta Kyiv Independent, che i servizi di emergenza sono stati inviati sul posto. È stata segnalata anche un’esplosione nel distretto di Holosiivskyi.

Al momento non si hanno notizie di morti o feriti, ma il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha riferito che l’attacco ha causato danni in più distretti, compreso Solomyansky, che ospita un aeroporto internazionale. Nel distretto di Golosiivsky, “parti di un drone sono cadute nel parco giochi” e un incendio è scoppiato in un edificio non residenziale.