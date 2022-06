Ucraina. Due ex marine americani catturati dai russi in un’imboscata a Kharkiv

“Due militari americani che combattano per l’Ucraina sono stati catturati dai russi. A sostenerlo è il quotidiano britannico Telegraph, che ne ha pubblicato anche le foto

Sempre secondo il quotidiano britannico, i due militari, che sarebbero i primi americani a finire nelle mani dell’esercito russo, si chiamerebbero Robert Drueke e Andy Huynh, rispettivamente di 39 e 27anni. Dalla Casa Bianca al momento non c’è una conferma ufficiale.

La notizia arriva a pochi giorni dall’annuncio dei due combattenti volontari britannici catturati dai russi all’inizio della guerra in Ucraina insieme ad un giovane cittadino marocchino residente a Kiev, Saaudun Brahim, che sono stati condannati a morte da una decisione della Corte Suprema filorussa dell’oblast di Donetsk. Un precedente che non fa ben sperare per la sorte dei due nuovi prigionieri, che i russi non considerano soldati, ma mercenari.

Il Telegraph scrive che i due militari, pare ex marine, sarebbero stati catturati la settimana scorsa a nord-est della città ucraina di Kharkiv, nel nord del Paese, non lontano dal Donbass, a pochi chilometri dove da settimane si combatte una battaglia decisiva tra ucraini e russi. “C’è stato un problema di intelligence. – Ha raccontato il comandante del battaglione dei due americani – Ci avevano detto che l’area era stata liberata, invece siamo finiti presto sotto il fuoco dei russi, arrivati con due tank T-72, diversi veicoli armati BPM-3 e 100 soldati di fanteria”.

Ecco chi sono i due soldati americani catturati dai russi

Robert Drueke, 39 anni, è nato a Tuscaloosa in Alabama, è un ex marines che ha combattuto in Iraq per l’esercito statunitense. Secondo sua madre Lois, il figlio soffrirebbe di disturbi mentali post guerra e siccome negli Stati Uniti non avrebbe trovato un lavoro decente, ha deciso di andare a combattere per l’Ucraina.

Andy Huynh, 27 anni, è nato in California ma negli ultimi anni avrebbe risieduto in Alabama, nella Tennessee Valley. Anche Huynh è un ex soldato americano e la moglie Joy Black che è stata avvertita dai suoi compagni. “Non hanno più trovato mio marito dopo l’assalto dei russi, e le ricerche dei droni non hanno dato riscontri. – Ha dichiarato la moglie al quotidiano inglese – Andy non mi aveva detto niente di questa operazione, probabilmente per non spaventarmi. Sin dall’inizio dell’invasione di Mosca, era tormentato dall’idea di andare a combattere in Ucraina”. Infine ha concluso: “All’inizio non l’ho preso troppo sul serio. Ma quando ha visto tutti quei giovani ucraini costretti a prendere le armi appena maggiorenni, ha deciso di partire e dare una mano. Ho provato a dissuaderlo ma lui mi ha detto ‘Scusami, devo davvero andare'”.