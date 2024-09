Ucraina: è caos. Tre  ministri si dimettono, Kuleba rischia il siluramento e Zelensky prepara un maxi-rimpasto

L’Ucraina e nel caso totale, ai problemi derivanti dalla guerra si aggiunge una crisi politica scoppiata improvvisamente, tre ministri chiave si dimettono e rischia anche Kuleba. Zelensky corre ai ripari e annuncia un maxi-rimpasto

Secondo i media locali, tre ministri di quelli che contano si dimettono con una lettera inviata alla Verkhovna Rada, il Parlamento di Kiev e lasciano il governo del premier Denys Shmyhal, che dovrebbe rimanere al proprio posto.”Sono state presentate alla Verkhovna Rada le lettere di dimissioni dei seguenti funzionari: Oleksandr Kamyshin, ministro delle Industrie strategiche, Denys Maluska, ministro della Giustizia e Ruslan Strilets, ministro dell’Ambiente”, dice il presidente dell’Assemblea, Ruslan Stefanchuk, precisando che si è dimesso anche il capo del Fondo di proprietà statale, Vitaliy Koval.

Non si conoscono le motivazioni delle dimissioni, pare per protesta ma non si sa verso cosa o chi. Oggi il parlamento dovrebbe ratificare le dimissioni e domani il presidente Zelensky dovrebbe avviare un maxi rimpasto che potrebbe coinvolgere fino a metà dei ministri, tra cui anche il responsabile degli Esteri Dmytro Kuleba e le due vicepremier Olha Stefanishyna e Iryna Vereshchuk.

Secondo le notizie che circolano sui canali Telegram ucraini, dovrebbero esserci anche le dimissioni della vicepremier e ministro per il Recupero dei territori temporaneamente occupati dalla Russia, Iryna Vereshchuk, e di Olha Stefanishyna, vicepremier per l’Integrazione europea e euro-atlantica.

Una crisi politica che cade nel momento peggiore dell’Ucraina che proprio in questi giorni sta subendo attacchi pesantissimi da sud a nord da parte dei russi.