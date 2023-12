Ucraina è già a corto di munizioni: “Ridotte le operazioni militari per stop ai rifornimenti stranieri”

L’Ucraina ha ridotto le operazioni militari lungo tutta la linea del fronte a causa della riduzione dei rifornimenti stranieri nel settore della difesa, in particolare di munizioni

Lo ha denunciato il generale Oleksandr Tarnavsky. “I volumi che abbiamo oggi non sono sufficienti, considerate le nostre necessità. Quindi, stiamo ridistribuendoli. Ripianifichiamo compiti che ci eravamo prefissati per ridurli”, ha affermato il generale. La notizia arriva mentre il Senato americano è impegnato in una difficile trattativa per sbloccare un nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina e l’Ungheria ha bloccato con il veto il pacchetto Ue da 50 miliardi di euro.