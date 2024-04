Ucraina. Ecco il drone russo che ha distrutto il primo tank Abrams: “Si chiama Piranha, Russia ne produce 300 al giorno”

Il drone russo “Piranha” fu l’autore della prima distruzione di un carro armato americano M1A1SA Abrams lo scorso febbraio, Mosca ora ha deciso di produrlo in massa

Nel video, risalente al marzo scorso, è possibile vedere su entrambi i lati le eliche del quadricottero UAV mentre si abbatte su un Abrams

Il Simbirsk Design Bureau, società russa sviluppatrice del drone Piranha, noto UAV che ha distrutto in Ucraina il primo carro armato Abrams, ha comunicato alla TASS oggi di aver “localizzato completamente la produzione” in Russia e di aver raggiunto una capacità produzione di ben 300 unità al giorno. Il Piranha russo, è passato alla storia per aver distrutto il primo carro armato statunitense M1A1 Abrams in Ucraina, precisamente nei pressi di Avdeevka il 26 febbraio scorso. Inizialmente era stata diffusa la notizia che a distruggere il tank made in Usa fosse stato un rodato drone kamikaze Lancet, ma poi la notizia è stata corretta.

La particolarità del drone Piranha – che si presenta come un quadricottero e non come una munizione planante con sola elica posteriore come il Lancet – è quella di operare su frequenze atipiche, che gli permette di superare i mezzi di guerra elettronica nemici. Il raggio d’azione massimo con carico di combattimento – ossia testata esplosiva inclusa – raggiunge i 10 km e la testata stessa – che ricorda molto i razzi degli RPG russi – sarebbe anche in grado di penetrare nella protezione dinamica dei veicoli corazzati.