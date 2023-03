Ucraina, Esercito russo sgancia superbomba da 1500kg su Chernihiv: l’impressionante video

I russi hanno usato in Ucraina una superbomba guidata del peso di 1,5 tonnellate, ma non sarebbe la prima volta

Video dell’uso della UPAB-1500B

L’esercito russo ha sganciato in Ucraina una superbomba guidata del peso di 1,5 tonnellate. Si tratta della UPAB-1500B, progettata per colpire obiettivi altamente protetti a una distanza fino a 40 km grazie ai suoi 1.010 kg di esplosivo ad alto potenziale.

Mostrato per la prima volta in Russia nel 2019, la superbomba di Mosca è dotata di un sistema di navigazione inerziale e satellitare, viene sganciata da un’altezza di ben 15 km e può planare sul suo obiettivo per oltre 50km, con un margine di errore di appena 10 metri.

L’ordigno è stato usato qualche settimana fa nella regione di Chernihiv, giusto oggi sono stati diffusi alcuni video della sua tremenda potenza.

In Occidente oggi tutti i media stanno scrivendo che è la prima volta che viene usato un simile ordigno, tuttavia fonti russe affermano che queste armi siano state utilizzate in Ucraina fin dall’inizio del conflitto: nel marzo dello scorso anno, alcuni video del Ministero della Difesa russo hanno mostrato filmati dell’UPAB-1500 già montati su aerei che si preparavano per missioni di combattimento. Queste bombe sarebbero inoltre state utilizzate anche sul territorio dell’Azovstal a Mariupol.