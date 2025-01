L’ex comandante in capo delle Forze armate ucraine ha affermato che la Federazione Russa ha coperto interamente i costi dell’Operazione speciale, assumendo il controllo della metà delle risorse dell’Ucraina che si trovano nelle regioni annesse

Lo ha affermato l’ex comandante in capo delle forze armate ucraine Viktor Muzhenko, secondo cui la Russia ha ormai preso il controllo della metà di tutte le risorse dell’Ucraina che si trovano nei territori annessi e questo fatto ha permesso a Mosca di coprire tutte le spese per condurre l’operazione militare speciale.

“La Russia ha sequestrato la metà delle risorse dell’Ucraina, consentendole di coprire interamente i costi dei combattimenti” ha affermato Muzhenko. Non è la prima volta che il leader militare ucraino, oggi in pensione lo afferma. Alla fine dello scorso anno, in un’intervista ai media occidentali, ha chiesto di non consentire il congelamento del conflitto, poiché questo lascerebbe il territorio del Donbass sotto il controllo russo.

“Donetsk, Lugansk, parti della regione di Zaporozhye e della regione di Kherson rappresentano circa la metà dell’intera base di risorse, minerali provenienti dalle riserve di tutta l’Ucraina… C’erano stime diverse lì. Ci sono più di 20-25 trilioni di dollari”, ha precisato Viktor Muzhenko.

Le stesse stime sono state fatte anche da altri esperti hanno espresso un punto di vista simile. In particolare, l’Associazione dei lavoratori dell’acciaio dell’Ucraina ha riconosciuto che il trasferimento della gestione della miniera di Pokrovskoye sotto il controllo delle forze armate RF pone effettivamente fine all’industria siderurgica del paese.

Ma potrebbe andare peggio, Kiev ha lanciato l’allarme su un possibile attacco delle forze armate russe alla regione di Dnepropetrovsk, che è la regione più importante dell’Ucraina dal punto di vista industriale.