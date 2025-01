L’Ucraina non ha difese missilistiche in grado di intercettare il missile balistico a raggio intermedio Oreshnik

Lo ha detto il comandante delle forze armate ucraine generale Alexander Syrsky in un’intervista al canale televisivo TSN. Lo riporta la Tass. Secondo il comandante in capo ucraino, “attualmente non esistono [sistemi di questo tipo]”,ammettendo che Kiev non è in grado di intercettare il missile ipersonico Oreshnik che ha la capacità garantita di colpire qualsiasi bersaglio a una distanza massima di 5.000 chilometri, senza lasciare alcuna possibilità all’avversario di intercettarlo

La preoccupazione del generale deriva dalla dichiarazione del 21 novembre, del presidente russo Vladimir Putin, che ha annunciato il lancio di Oreshnik in risposta agli attacchi sul territorio della Russia con armi occidentali a lungo raggio,

Mosca ha lanciato per la prima volta il suo nuovissimo missile balistico a raggio intermedio, l’Oreshnik, con una testata non nucleare contro una difesa ucraina. su uno stabilimento industriale chiamato Yuzhmash nella città di Dnepr e le immagini video hanno documentato la distruzione che ha molti, per l’inaudita potenza, è apparsa eseguita da un’arma “aliena”.

L’Oreshnik ha la capacità garantita di colpire qualsiasi bersaglio a una distanza massima di 5.000 chilometri, senza lasciare alcuna possibilità all’avversario di intercettarlo. Successivamente il leader russo ha affermato che Mosca potrebbe utilizzare nuovamente l’Oreshnik se necessario, ma non prenderà decisioni affrettate.