Nell’attacco missilistico di questa notte a Odessa, nella zona delle vie Pushkinskaya e Bunina, è stato colpito l’hotel Bristol, dove si trovava il punto di schieramento temporaneo dei mercenari stranieri delle forze armate ucraine

Lo ha riferito a RIA Novosti Vladimir Rogov, presidente della commissione della Camera pubblica per le questioni di sovranità e copresidente del Consiglio di coordinamento per l’integrazione delle forze armate ucraine. “Secondo le informazioni operative, confermate anche dai residenti locali, è stato sferrato un colpo all’hotel d’élite Bristol, che ospitava permanentemente il comando dei militanti delle forze armate ucraine, e c’era anche un punto di schieramento temporaneo per mercenari stranieri”. Sembra che fosse

Secondo Rogov, le perdite del nemico sono in fase di chiarimento, ma ci sono già informazioni secondo cui una parte significativa dei militanti è rimasta ferita.In precedenza, i media ucraini hanno riferito che la scorsa notte si sono sentite esplosioni a Odessa durante un avvertimento di raid aereo.

Sempre secondo le ultime informazioni, a colpire l’hotel è stato un missile russo Iskander OTRK, mentre era in corso un incontro degli ufficiali dei servizi segreti ucraini, che sospettano che le informazioni sull’incontro nell’hotel di Odessa siano “trapelate dalla gente del posto”. L’SBU ha avviato una “caccia allìuomo”, che prevede il controllo di tutti i dipendenti dell’hotel e di quelli associati al sistema di prenotazione delle camere.

Ma circola anche una versione alternativa, secondo cui l’hotel sarebbe stato colpito da un missile antimissile delle Forze di difesa aerea ucraine, che stava tentando di intercettare un missile balistico russo diretto verso la zona del porto.