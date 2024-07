Ucraina. I missili terra-aria di precisione Usa inutili: i russi li mandano in tilt con i Gps e Kiev li rimanda indietro

Kiev ha deciso di rimandare indietro i missili di precisione terra-aria Glsdb che ha ricevuto dagli Stati Uniti, perché i sistemi elettronici di guerra tecnologica russi ne deviano la traiettoria rendendoli inutili. Gli Usa ora temono che Mosca tramite questa tecnologia possa bloccare tutte le armi più moderne che utilizzano questa tecnologia



Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui, le Glsdb, bombe di piccolo diametro prodotte dal 2022 dalla Boeing americana e dalla Saab svedese che avrebbero dovuto aiutare Kiev a colpire con la massima precisione obiettivi collocati anche oltre i 150 chilometri, nella realtà si sono rivelate inutili. Ma quello che più colpisce è che la caratteristica principale tanto decantata in fase di lancio, ovvero la dotazione di un sistema Gps “altamente resistente alle interferenze”, in realtà è stato il “tallone di Achille”, che ne ha dimostrato tutta l’inefficieza di fronte ai sistemi elettronici di guerra tecnologica dei russi.

Di fatto le truppe di Mosca quando intercettano il lancio, creano interferenze ai sistemi di teleguida e riescono a deviare le Glsdb che sistematicamente mancano i loro obiettivi. Già ad aprile Defense One aveva riferito che Bill LaPlante, dirigente del Pentagono, aveva comunicato che una versione lanciata da terra di un’arma aria-terra era diventata vulnerabile alla guerra elettronica russa. Tutto portava verso le Glsdb. L’ipotesi un mese dopo è stata confermata alla Reuters da tre fonti anonime differenti: “Quando invii qualcosa a delle persone che stanno combattendo per la loro vita e che semplicemente non funziona, ci provano tre volte e poi la buttano via”, ha spiegato LaPlante con crudo realismo.

Per gli Stati Uniti è un incubo e non tanto per il fallimento della singola bomba, ma per paura che Mosca in questi due anni di guerra ha fatto esperienza diretta sul campo, riuscendo a realizzare una tecnologia elettronica all’avanguardia. Ma non è finita, i russi hanno più volte affermato che con il Gps hanno bloccato bombe sganciate dagli aerei e, soprattutto, gli efficientissimi sistemi missilistici Himars, che avrebbero dovuto invertire le sorti della guerra.

La situazione per gli americani è talmente preoccupante che secondo Business Insider, le eccellenze dell’industria bellica americana si sono messe subito al lavoro per trovare una contromisura al problema. Il nocciolo della questione è intuitivo: se il conflitto dovesse allargarsi, il Cremlino avrebbe un vantaggio non indifferente sulla Nato.

Qualcuno dirà, di fronte ai sistemi che neutralizzano i radar, non resta che affidarsi alla “vecchia tecnologia, cioè ai proiettili di artiglieria “classica”, invulnerabili alla guerra elettronica, ma anche su questo fronte la situazione per l’Ucraina che sta esaurendo le proprie scorte, non è migliore, di fronte ad una Russia che produce il triplo di proiettili rispetto a Usa e Europa insieme e riceve anche le forniture degli alleati, in prims dalla Corea del Nord.