Ucraina. I russi catturano un drone marino di Kiev, ne studiano i segreti e promettono “una sorpresa per il nemico”

La marina russa ha catturato intatto un drone di superficie navale (Usv) a pilotaggio remoto ucraino nella Crimea occidentale ed ora lo studierà per carpirne i segreti e costruire sistemi per individuarli più facilmente

#War The Ukrainian unmanned kamikaze drone Magura V5, with which the enemy tried to attack ships on the western coast of Crimea tonight, fell into the hands of Russian fighters safe and sound.https://t.co/A7dmh6UdIK pic.twitter.com/0feI1JLr8S — Capt(N) (@Capt_Navy) November 22, 2023

Il drone catturato è un Magura V5, un veicolo marino che in passato ha consentito a Kiev di colpire con blitz mirati obiettivi della Marina russa . Secondo quanto riferito dal canale Telegram Two Majors, il mezzo era in missione per colpire navi russe nelle acque della Crimea, ma questa volta è stato intercettato e catturato, perfettamente integro. Un successo per Mosca, che adesso lo potrà studiare per decodificarne i segreti e costruire i sistemi per intercettarlo prima che colpisca.

Nel commentare la notizia, Two Majors, ha spiegato che “presto una sorpresa attenderà il nemico”. Né il ministero della Difesa ucraino né quello russo hanno commentato la vicenda riguardante il Magura V5. La sua cattura, ha sottolineato il sito The Drive, potrebbe aiutare la Russia a contrastare questi Usv, nonché consentire al Cremlino di sviluppare modelli propri ed inoltre questa sarebbe la seconda volta che la Russia riesce a mettere le mani su un Usv ucraino. Nel settembre 2022, infatti, una prima versione di un Usv ucraino era stata trovata spiaggiata a Sebastopoli.

Il Magura V5 ucraino, è un drone navale lungo 5,5 metri (18 piedi) con un’autonomia di 450 miglia nautiche, una velocità di crociera di 22 nodi e una velocità di raffica di 42 nodi grazie alla propulsione a getto d’acqua e allo scafo aerodinamico. Mezzo metro (1,6 piedi) sopra la linea di galleggiamento e con una capacità di carico utile di 320 chilogrammi (705 libbre), il Magura V5 è un mezzo difficile da individuare.