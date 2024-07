Ucraina. I russi colpiscono aeroporto militare di Myrhorod: distrutti diversi aerei Su-27. Nella notte allarme antiaereo in 3 regioni

Le forze russe hanno attaccato l’aeroporto militare ucraino di Myrhorod nella regione di Poltava provocando “alcune perdite”

Lo hanno confermato ieri fonti militari di Kiev citate dai media locali. Filmati dell’attacco erano stati pubblicati precedentemente da emittenti russe, con Mosca che affermava di aver danneggiato diversi aerei Su-27. “C’è stato un attacco: ci sono alcune perdite, ma non quelle rivendicate dal nemico”, ha detto l’ex portavoce dell’Aeronautica militare ucraina Yurii Ihnat senza aggiungere dettagli.

Nella notte è scattato l’allarme antiaereo a Kiev, nella regione della capitale ucraina e in altre tre oblast. Lo rendono noto i media locali. Le regioni interessate all’allerta oltre a quella di Kiev sono Poltava, Sumy, e Chernihiv.

Nella regione del Donetsk, una donna è morta e altre sette persone sono rimaste ferite ieri sera in attacchi delle forze russe sui distretti ucraini di Volnovakha e Pokrovsk: lo rendono noto le autorità di Kiev, citate dai media locali. In mattinata altre due donne erano state uccise e otto persone ferite in un bombardamento russo sulla città di Ukrainsk, sempre nel distretto di Pokrovsk.