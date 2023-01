Ucraina. I russi contro i tank Occidentali scheirano il Marker, un “robot” senza pilota armato con missili anticarro

L’escalation nella guerra in Ucraina c’è già, Mosca all’invio dei carri armati dell’Occidente ieri ha risposto con i missili ipersonici Kinzhal ed ora annuncia di fare intervenire il Marker, un veicolo terrestre senza pilota armato di tutto punto

Mosca in un crescendo pauroso di uso di armi, in Ucraina è pronta a schierare il Marker è un veicolo terrestre senza pilota, equipaggiato con mitragliatrici da 7,62×54 mm e due proiettori missilistici anticarro. Si tratta di mini-carri armati senza equipaggio umano sperimentati già nel 2019, costruiti dalla Russian advanced research foundation e dalla società Android technics. Il robot Marker è progettato per distruggere i carri armati statunitensi Abrams e i Leopard tedeschi. Il cuore del sistema è un “cervello elettronico” con intelligenza artificiale che gli permette di analizzare le immagini e riconoscere i bersagli.

Dopo i droni che imperversano nei cieli dell’Ucraina, la guerra dei robot si allarga a questi mini tank che si preannunciano devastanti tanto quanto i colleghi volanti. A darne notizia su Telegram, è Dimitry Rogozin, ex capo dell’agenzia spaziale Roscosmos ed ex vicepremier, secondo cui la Russia è pronta a schierare i Marker, mini-carri armati senza equipaggio umano che tecnicamente vengono chiamati con la sigla UGV (Unmanned Ground Vehicle).

Dimitri Rogozin, ha anche riferito che le truppe di Mosca stanno progettando di utilizzare la loro piattaforma robotica da combattimento Marker per frenare l’assalto dei tank, anticipando che 4 Marker saranno destinati alle battaglie del Donbass nei primi mesi di febbraio. “Prevediamo di utilizzarli contro i carri armati, ma anche in sostituzione dei nostri soldati nelle missioni pericolose”.