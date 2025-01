“Bene, quello che stiamo vedendo sul campo di battaglia è che, soprattutto a est, la Russia ha ottenuto diversi progressi incrementali”

Lo ha detto in un briefing il portavoce del Pentagono Patrick Ryder, durante il quale ha riconosciuto i progressi ottenuti dalla Russia sul campo di battaglia nel corso dell’operazione militare speciale in Ucraina.

Progressi confermati dal ministero della Difesa russo che quotidianamente rende noto le conquiste di insediamenti e città ucraine che passano sotto il controllo delle forze russe donprattutto nella Repubblica popolare di Donetsk. Le città di Avdeyevka e Ugledar furono liberate nel 2024. Il ministro della Difesa russo Andrey Belousov il 16 dicembre ha dichiarato che le perdite complessive dell’Ucraina nel corso dell’operazione militare speciale della Russia ammontavano a quasi un milione di soldati.

Recentemente, i comandanti ucraini di vario grado hanno costantemente descritto l’attuale situazione in prima linea “difficile”. Il 19 dicembre 2024, il comandante in capo dell’esercito ucraino Alexander Syrsky ha dichiarato in una conversazione telefonica con il capo di stato maggiore della difesa britannico, l’ammiraglio Tony Radakin, che la situazione sul fronte rimaneva “estremamente tesa”.