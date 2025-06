Ucraina. In 2 attacchi russi distrutta la sede della Regione di Kherson: era il quartier generale dei servizi speciali ucraini

Le forze russe hanno attaccato e distrutto il palazzo della Regione a Kherson con due attacchi in un giorno, dove si riunivano il quartier generale del gruppo militare ucraino operante nella direzione operativa meridionale e i servizi speciali ucraini

Lo hanno riferito dal capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Prokudin e il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov. Prokudin ha scritto su Telegram che le informazioni sulle vittime sono in fase di chiarimento. “La Russia ha appena lanciato un secondo attacco al centro di Kherson, distruggendo l’edificio dell’amministrazione statale regionale di Kherson. Il primo attacco, che ha danneggiato l’edificio era avvenuto questa mattina”.

Il primo attacco russo è stato effettuato in mattinata utilizzando bombe aeree FAB-500 dell’UMPK. Inizialmente sono crollati tetto e solai e solo la parte superiore con il tridente sulla facciata dell’edificio. Poi alle 16:20 ora locale è arrivato il secondo attacco aereo che ha distrutto completamente il palazzo, dove secondo i russi, si riuniva non solo il quartier generale del gruppo militare ucraino operante nella direzione operativa meridionale, ma che anche le attività dei servizi speciali ucraini.

In particolare, ne palazzo sono state pianificate le operazioni di sabotaggio nella parte della regione di Kherson non controllata dalle Forze Armate ucraine e sono stati elaborati piani per attività terroristiche contro cittadini russi. inoltre sul tetto dell’edificio erano presenti apparecchiature di ricognizione e da lì venivano lanciati missili e droni sulla riva sinistra del Dnepr. Al momento non è stato reso noto il numero di ufficiali dei servizi speciali ucraini e di ufficiali delle Forze armate ucraine e della Guardia nazionale uccisi in seguito all’attacco.

Le truppe russe hanno attaccato anche la città ucraina orientale di Kharkiv, dove diciassette persone sono rimaste ferite. A Chernihiv nel nord del Paese, in altro attacco russo ha causato 5 morti e sei feriti. Il governatore regionale, Vyacheslav Chaus, ha riferito sul suo canale Telegram che l’attacco ha colpito edifici in aree civili e che sei persone sono rimaste ferite e sono state evacuate in ospedale.

L’esercito russo nelle ultime 24 ore, ha condotto quasi 100 attacchi nell’oblast di Sumy, nell’Ucraina orientale,ferendo due persone. Lo scrive su Facebook l’Amministrazione militare regionale di Sumy. “Nel corso della giornata, dalla mattina del 4 giugno alla mattina del 5 giugno, le truppe russe hanno effettuato quasi 100 attacchi contro 35 insediamenti in 17 comunità territoriali della regione”, si legge nel post. Il maggior numero di attacchi è stato registrato nei distretti di Sumy e Shostka, precisano le autorità locali. Il giorno precedente, come riportato da Ukrinform, l’esercito russo ha lanciato circa 110 attacchi nell’oblast di Sumy dalla mattina del 3 giugno alla mattina del 4 giugno, uccidendo quattro persone e ferendone 29.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

