Ucraina. In corso l’offensiva russa su vasta scala. Kiev ammette di essere in dificoltà: decine gli assalti quotidiani

Mosca ha da circa una settimana ha iniziato un’operazione su vasta scala, non limitandosi a difendere le posizioni acquisite ma sta tentando di conquistare nuovi porzioni di territorio ucraino

La città di Avdiivka è bersagliata dai russi con bombe, missili e attacchi da terra con l’artiglieria pesante. Il comandante delle forze di terra, il generale Oleksandr Syrskyi, ammette che sul fronte orientale la situazione è difficile, i combattimenti nel nord-est dell’Ucraina sono “peggiorati in modo significativo”, soprattutto nella zona di Lyman e Kupyansk, e “continuano pesanti combattimenti” con decine di assalti quotidiani, ha riferito Oleksandr Syrskyi. Le forze ucraine “sono preparate e rispndono al nemico”, rivendica Syrskyi che aggiunge, “è innegabile che la spinta della controffensiva ucraina stia andando a scemare”. Tra poco arriveranno le piogge e l’inverno a rendere più complicate le strategie di Kiev.

“La scorsa notte, intorno alle 2 (l’1 in Italia), le truppe russe hanno colpito la periferia di Zaporizhzhia. Il nemico ha lanciato tre missili S-300″. Lo fa sapere l’amministrazione militare regionale, citata daUkrinform. L’attacco ha parzialmente distrutto alcune infrastrutture. Non ci sono per il momento notizie di eventuali feriti o vittime.

La notte scorsa, intorno alle 2,30 un missile ha distrutto un’abitazione privata nel distretto di Izyum, in Ucraina orientale. Due persone – un uomo di 57 anni e una donna di 54 anni – sono morte. Una donna è stata ferita da una scheggia ed è stata ricoverata in ospedale in condizioni non gravi. Lo riferiscono i media ucraini.

Sempre questa notte a Kherson è scattato l’allarme aereo e questa mattina è stata udita una forte esplosione. Lo riferisce l’emittente statale Suspilne, che cita suoi corrispondenti sul posto. I bombardamenti hanno causato un incendio nel teatro della commedia musicale di Kharkiv, dove una cinquantina di vigili del fuoco del Servizio statale di emergenza hanno lavorato tutta la notte scorsa per spegnere l’incendio. Secondo il Dipartimento regionale per le situazioni di emergenza, nell’edificio sono andati a fuoco locali di servizio e una sala trucco al terzo piano. Non ci sono vittime né feriti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram scrive un post dal sapore amaro e dai toni angosciosi: “Se perdiamo il coraggio, perdiamo l’Ucraina. Il coraggio ucraino deve portare la pace in Ucraina. E lo farà. La resilienza del nostro popolo deve garantire l’integrità del nostro Stato. E lo farà. La nostra unità deve permetterci di arrivare fino in fondo per cacciare l’occupante dalla nostra terra. E lo farà. Coraggio. Resilienza.Unità. Questo è ciò che non possiamo perdere per non perdere l’Ucraina”.