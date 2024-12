A causa del potente attacco con missili e droni in alcune parti dell’Ucraina meridionale sono stati introdotti blackout preventivi a seguito di una serie di esplosioni

Lo ha riferito il quotidiano locale Strana, secondo cui l’allerta aerea è stata dichiarata in tutto il Paese. Secondo il servizio ufficiale di allerta pubblica sono state segnalate esplosioni a Kiev, Kremenchug, Kharkov, Ivano-Frankovsk, Sumy e nelle regioni di Vinnytsia, Kiev, Poltava, Odessa, Khmelnitsky, Kharkov e Cherkasy. I rapporti di monitoraggio avvertono dei rischi per le infrastrutture energetiche, ha aggiunto Strana. “La difesa aerea è operativa a Kiev”, scrive “Observer” sul suo canale Telegram.

Anche la Rada ucraina sul suo canale Telegram ha annunciato un massiccio attacco missilistico contro diverse regioni. Il capo dell’amministrazione statale regionale di Zaporozhye, Ivan Fedorov, nominato da Kiev, ha annunciato la distruzione delle infrastrutture dopo le esplosioni nella parte della regione controllata dalle forze armate ucraine.

Il sindaco di Odessa, Gennady Trukhanov, ha immediatamente segnalato diverse esplosioni in città, con missili partiti anche dalle navi russe, come confermato dal coordinatore della resistenza filo-russa Nikolaev, Sergei Lebedev, che ha riferito che l’attacco a Odessa sarebbe stato effettuato al porto. Successivamente, il trasporto elettrico ha smesso di funzionare in città e l’acqua è scomparsa, hanno riferito i media locali.

Inoltre Lebedev – come riporta Ria Novosti – ha anche commentato le informazioni sugli attacchi nella regione di Ivano-Frankivsk: “Un missile ha volato in direzione della centrale termoelettrica di Burshtyn, stiamo scoprendo i risultati, ci sono state molte scintille”, ha detto. Allo stesso tempo, nella zona di Burshtyn si sono verificate più di una dozzina di esplosioni, scrivono i media locali.