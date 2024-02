Ucraina. ISW: Avdiivka quasi circondare dai russi, le truppe ucraine presto costrette a lasciare le loro posizioni

Le truppe di Kiev sono ormai sotto la minaccia di un accerchiamento russo completo che presto potrebbe impedire loro anche la ritirata. Avdiivka, ridotta ad un cumulo di macerie, anche secondo la Casa Bianca è stata quasi conquistata dai russi

Secondo un rapporto dell’Istituto per lo studio della guerra (ISW), le truppe russe stanno effettuando un accerchiamento tattico della città di Avdiyivka nella regione di Donetsk, che potrebbe creare le condizioni che costringeranno le truppe ucraine a lasciare le loro posizioni in questo insediamento scrive ISW. Le truppe russe stanno avanzando verso la periferia meridionale dell’impianto chimico di coke di Avdiivka, sono sempre più vicine alla cattura della posizione ucraina a difesa dello Zenit tra Avdiivka e il villaggio di Spartak. L’ISW ha citato recenti dati di geolocalizzazione che indicano che le forze russe avevano tagliato l’ultima strada da Avdiivka utilizzata per scopi logistici.

Anche il Generale ucraino Oleksandr Tarnavskiy ha confermato che a Avdiivka, sono in corso violenti combattimenti e “usiamo ogni mezzo per contenere i nemici”. Il generale che guida l’esercito ucraino nell’est del Paese, ha scritto sui social media che le truppe russe stanno da giorni accerchiando quasi completamente le forze ucraine “All’interno della città si stanno svolgendo feroci battaglie”. “Le nostre truppe stanno utilizzando tutte le forze e i mezzi disponibili per frenare il nemico”, ha aggiunto. “Nuove posizioni sono state preparate e potenti fortificazioni sono in corso di preparazione, tenendo conto di tutti gli scenari possibili”, ha concluso.

Avdiivka è una città chiave dell’Ucraina orientale, e gli Stati Uniti ieri hanno avvertito che la Russia a breve potrebbe conquistarla. “Avdiivka rischia di cadere sotto il controllo russo”, ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby, citando la carenza di munizioni delle forze di Kiev. Le truppe russe hanno guadagnato terreno ad Avdiivka, minacciando di circondarla. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso di fare di tutto per “salvare quante piu’ vite ucraine possibile”. La citta’ – che e’ stata quasi completamente distrutta – e’ vista come una porta d’accesso alla vicina Donetsk, il capoluogo regionale ucraino preso sotto controllo dai combattenti filo-russi nel 2014 e successivamente annessa illegittimamente da Mosca.