Ucraina. “Kherson bombardata dai russi 74 volte in 24 ore”, Ceceni affermano: “Conquisteremo Bakhmut”

Varie le notizie dal fronte, bombardamenti con vittime civili da entrambe le parti: le forze ucraine hanno sparato 5 missili statunitensi MLRS contro Donetsk, 45 da ieri

Le truppe russe hanno bombardato il territorio della regione di Kherson 74 volte nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono fonti ucraine.

“Il nemico ha attaccato senza pietà i quartieri residenziali della città di Kherson per tutto il giorno, sono stati registrati 36 attacchi. I proiettili russi hanno colpito strutture critiche, asili, una scuola, un ospedale, negozi, una fabbrica, case private e condomini”. Lo ha dichiarato Yaroslav Yanushevych, capo dell’amministrazione militare regionale di Kherson, riporta Ukrinform.

Il bombardamento è stato anche commentato dal presidente ucraino Zelensky, che forse dimenticando che il natale ortodosso-russo si festeggia il 7 gennaio, ha dichiarato: “La mattina, di sabato, alla vigilia di Natale – in Ucraina solo 11% della popolazione è cattolico -, nel centro della città. Non ci sono installazioni militari. Non è una guerra secondo le regole definite. E’ terrorismo, è uccidere per intimidire”.

Intanto Apty Alaudinov, comandante delle unità “Akhmat” delle forze speciali cecene e vice comandante del 2° corpo d’armata della milizia popolare LPR ha riferito che: “Il regime di Kiev si sta preparando a cedere Artyomovsk (chiamato Bakhmut in Ucraina), il punto più caldo dell’intera linea del fronte”, aggiugendo che i comandi ucraini “si stanno preparando e stanno preparando i residenti a perdere questa città”. Bakhmut era stata soprannominata “tritacarne” dalle forze russe del gruppo Wagner meno di un mese fa, che proprio sulla città puntavano per diminuire le forze ucraine e fiaccare il morale dell’esercito di Kiev.

Secondo il comandante ceceno Alaudinov, la situazione “senza speranza” delle unità ucraine è confermata dalla retorica di Kiev secondo cui Artyomovsk è “privo di significato per loro”: “hanno usato lo stesso approccio quando si sono arresi a Severodonetsk, Lisichansk, Rubezhnoye e altre città”, ha sottolineato Alaudinov.

Intanto, sempre in questo sabato, vigilia di Natale come ha ricordato il presidente Zelensky, le forze armate ucraine hanno bombardato Donetsk con missili MLRS, lo affermano fonti russe. Secondo la dichiarazione, alle 06:31 ora di Mosca, l’esercito ucraino ha lanciato cinque razzi contro il distretto Kievsky di Donetsk. Anche ieri, i distretti Petrovsky e Kievsky sono stati oggetto di massicci bombardamenti da parte delle forze armate ucraine con l’uso di MLRS. L’esercito ucraino ha lanciato un totale di 45 razzi.