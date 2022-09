Ucraina. Kiev accusa soldati russi di eccidio a Izyum, filorussi: “E’ false flag come a Bucha”

Accuse trasversali tra Kiev e Mosca. Zelensky ha affermato di aver trovato fossa comune a Izyum, funzionari filorussi negano e dicono che Kiev tra tramando di creare un “false flag”, per accusare i russi di aver compiuto un eccidio “come fatto a Bucha”

Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che una fosse comune sarebbe stata trovata a Izyum, la città nella regione di Kharkiv recentemente abbandonata dalle forze russe e riconquistata dagli ucraini.

“Domani a Izyum ci saranno giornalisti ucraini e internazionali. Vogliamo che il mondo sappia cosa sta realmente accadendo e cosa ha portato l’occupazione russa. Bucha, Mariupol, ora, sfortunatamente, Izyum… La Russia lascia morte ovunque. E deve esserne ritenuta responsabile”, ha aggiunto il presidente promettendo “più informazioni, chiare e verificate, domani”.

Dalle prime informazioni pare che nella fossa comune siano stati trovati circa 440 corpi. Al momento “sappiamo che alcuni sono stati uccisi (a colpi d’arma da fuoco), altri dal fuoco d’artiglieria, o per l’esplosione di mine. Alcuni sono morti negli attacchi aerei. Molti corpi non sono stati ancora identificati. Quindi le cause della morte verranno stabilite dalle indagini”, ha spiegato l’investigatore capo della polizia della regione di Kharkiv, Serhii Bolvinov.

Accuse pesanti dunque quelle di Kiev che parla a tutti gli effetti di una “nuova Bucha”, che però da parte russa, che ha sempre negato anche le accuse dell’eccidio di Bucha, vengono viste come nuove menzogne di Kiev, come una nuova “false flag”.

Proprio di false flag parla infatti il funzionario filorusso Kirill Stremousov, vice capo dell’amministrazione militare-civile della regione di Kherson, che afferma a Tass che “il presidente ucraino Zelensky ha in programma di mettere in scena una false flag a Izyum simile a quella di Bucha, dove le truppe russe sono state accusate di uccisioni di massa”.

“Abbiamo già sentito tutte queste storie su Bucha e Irpen. Zelensky si comporta come tutti i nazisti: sparano e uccidono persone, poi lo mostrano ai media stranieri”, ha detto Stremousov, accusando quindi di fatto Kiev di aver fabbricato ad arte la fossa comune ritrovata e di essere la vera autrice del massacro.