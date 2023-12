Ucraina. Kiev ancora sotto attacco notturno dei droni russi, raid anche su Kherson

Nella notte le forze russe hanno lanciato un nuovo attacco con 31 droni kamikaze Shahed. Continua la strategia di Mosca di fare rispondere la contraerea ucraina per farne esaurire le scorte di munizioni

Per la sesta notte dall’inizio di dicembre, l’esercito russo ha lanciato un attacco aereo su Kiev. Lo ha riferito – come riporta il Kiev Independent – il capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina, Serhiy Popko, secondo cui si sono udite forti esplosioni, provocate dalla difesa aerea, che dice di avere abbattuto 30 droni sui 31 lanciati. “Nella notte del 16 novembre 2023, il nemico ha attaccato con i droni d’attacco Shahed in tre direzioni – Primorsko-Akhtarsk, Seshcha, Kursk-RF. In totale sono stati utilizzati 31 UAV d’attacco Shahed-136/131, le forze di difesa ucraine ne hanno abbattuti 30”.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko ha precisato che sono state registrate forti esplosioni nella zona Podi e residenti sono stati invitati a restare nei rifugi. A differenza degli ultimi attacchi, condotti con missili lanciati da bombardieri strategici, questa volta sono stati utilizzati solo droni Shahed lanciati sulla città a ondate e provenienti da diverse direzioni. Proprio la tipologia dell’attacco conferma che il vero obiettivo del Cremlino è di sollecitare la risposta della contraerea ucraina per farle consumare più munizioni possibili. Lo stesso Putin nell’intervista televisiva di fine ha detto che contando sul fatto che l’occidente non sta più inviando aiuti, Kiev a breve resterà senza munizioni.

Raid russo notturno anche su Kherson. Le forze russe hanno attaccato Kherson durante la notte, ferendo tre persone. Lo ha riferito il governatore della regione di Kherson, Oleksandr Prokudin, come riporta Kiev Independent. Un uomo di 55 anni ha riportato lesioni agli arti e un uomo di 51 anni è stato ferito alla testa da una scheggia a seguito dell’attacco alla città, che ha danneggiato anche delle infrastrutture. Nel sobborgo di Stepanivka, i detriti hanno danneggiato una struttura ospedaliera e ferito un medico, ha detto ancora Prokudin. I droni d’attacco russi hanno preso di mira anche Darivka, sempre nella regione di Kherson, ma secondo Prokudin non ci sono state vittime.