Ucraina. Kiev sotto attacco di missili e droni: 2 morti e sette feriti. Colpita anche Zaporizhzhia: ci sono persone sotto le macerie

Kiev ancora sotto attacco russo nella notte, udite forti esplosioni a e le forze armate ucraine hanno lanciato l’allarme per un rischio l’arrivo di missili balistici

Lo ha riferito RBC-Ucraina citando l’Amministrazione militare della città di Kiev. “Allerta aerea a Kiev per rischio di bombardamento”, scrive l’amministrazione della capitale ucraina che ha invitato i cittadini a “utilizzare immediatamente i rifugi più vicini e rimanervi finché il pericolo non sarà cessato e non ignorare i segnali di allarme”. L’aeronautica militare ucraina ha avvertito che “la minaccia proviene da nord-est e ha riferito che un bersaglio ad alta velocità sta volando in direzione di Kiev”.

Secondo quanto riportano le autorità locali citate dai media ucraini, due persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in seguito all’attacco con missili droni lanciato stanotte su Kiev dalle forze russe, che hanno colpito diversi edifici residenziali nei quartieri di Dnipro, Shevchenkivskyi e Sviatoshynskyi della capitale. Nel distretto di Shevchenkivskyi sono stati rinvenuti i corpi di due persone dopo che un drone ha colpito un edificio di cinque piani, secondo quanto riportato dal Servizio di emergenza statale ucraino.

Nella serata di ieri 6 maggio, l’esercito russo ha attaccato anche Zaporizhzhia con i droni Shahed. A causa dei bombardamenti, alcuni edifici sono stati danneggiati, e ci sono persone sotto le macerie. Lo scrive su Telegram il capo dell’Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, come riporta Rbc-Ukraine. “A causa dell’attacco russo, gli edifici della città sono stati danneggiati. In via preliminare, ci sono persone sotto le macerie. I servizi di emergenza si stanno dirigendo verso i luoghi dei colpi”, ha detto Fedorov. Inoltre, a seguito dell’attacco, un incendio è deflagrato in uno dei quartieri della città.

I russi hanno lanciato un attacco con missili balistici su diverse infrastrutture di Sumy e 3 persone sono morte. Lo afferma Oleh Hryhorov, capo dell’amministrazione militare dell’oblast di Sumy, come riporta Ukrainska Pravda. L’attacco russo alla periferia di Sumy è avvenuto intorno alle 17:30. “In precedenza, il nemico ha colpito diverse infrastrutture con un missile balistico. Le conseguenze dell’attaccosono in fase di chiarimento”, ha scritto Hryhorov, che successivamente ha detto che complessivamente tre persone sono morte a seguito dell’attacco. “I russi hanno tolto la vita a un bambino di 6 anni, a una donna di 20 anni e a un uomo di 41 anni. Le mie sincere condoglianze alle famiglie delle vittime. Quattro bambini e quattro adulti sono feriti ora nelle strutture mediche. Due sono in condizioni estremamente gravi”, ha scritto.

